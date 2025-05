Hugo Souza agradece Corinthians após 1ª convocação e vibra: 'Coroar esse momento incrível'

Ao site oficial do clube, Hugo também falou com emoção sobre o chamado. "Estou tremendo até agora, para ser sincero. Estou muito feliz. É para coroar esse momento incrível que estou vivendo aqui. Agradecer a Deus e à minha família que sempre estiveram ao meu lado. Agora é hora de aproveitar esse momento da melhor forma possível", afirmou.

"Agradecer ao Corinthians, à torcida, todo mundo que me apoiou e torce por mim, que estendeu a mão por mim e tem carinho pelo meu trabalho. Todos vocês fazem parte disso. Meu coração está cheio de gratidão", completou o camisa 22.

Hugo ainda brincou com o fato de a seleção usar o CT Joaquim Grava como base de treinos em datas recentes. "Bom que já conheço e estou ambientado. Estarei em casa e serei o anfitrião."

Com apenas 26 anos, Hugo se torna o primeiro goleiro do Corinthians a ser convocado para a seleção desde Cássio, ídolo da torcida, que disputou a Copa do Mundo de 2018 e foi campeão da Copa América em 2019.

DE OLHO NA SUL-AMERICANA!

O elenco do Corinthians encerrou nesta segunda-feira sua preparação para o duelo diante do Huracán, pela Copa Sul-Americana. A atividade foi realizada no CT do Cruzeiro, em Belo Horizonte, antes do embarque para Buenos Aires. Com vídeos táticos, exercícios físicos e treinos de bola parada, Dorival Júnior trabalhou o time para o confronto que definirá o futuro do clube na competição.