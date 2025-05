Felipe Anderson faz atividade interna, e Maurício prega reação no Palmeiras: 'Volta por cima'

O Palmeiras volta a campo pelo Brasileiro no fim de semana, quando visita o Cruzeiro em um confronto direto pelas primeiras posições. O planejamento do clube prevê que essa será a última partida antes do embarque para o Mundial, que será disputado em junho, na Arábia Saudita. Para Maurício, a sequência é determinante para manter a confiança do elenco e consolidar a identidade do time. "Temos dois grandes jogos, então temos de ter uma mentalidade boa e a mesma identidade que a gente sempre teve", afirmou.

Sobre o duelo com o Sporting Cristal, o meia fez questão de destacar a importância da partida tanto do ponto de vista coletivo quanto individual. "Temos um jogo super importante agora, o último jogo do Estêvão no Allianz Parque, e sabemos que será um momento muito especial para ele", afirmou. "Temos também a ambição de terminar a primeira fase da Libertadores com 100% de aproveitamento e vamos em busca desses três pontos."

A campanha alviverde até aqui confirma o domínio na competição continental. Com cinco vitórias em cinco jogos, o Palmeiras já garantiu pela sexta vez em oito anos o primeiro lugar no grupo - feito que o isola como recordista brasileiro em classificação às oitavas (18, superando o Grêmio) e iguala o River Plate em termos sul-americanos.

O técnico Abel Ferreira ainda não confirmou os relacionados para a partida de quarta-feira, mas a tendência é de que escale uma equipe alternativa, com exceção dos zagueiros Murilo e Gustavo Gómez, que estão suspensos diante do Cruzeiro. Estêvão também deve ter lugar cativo no time titular por ser sua partida de despedida no Allianz Parque.