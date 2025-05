Defesa de Augusto Melo pede habeas corpus para anular indiciamento no Corinthians

Augusto Melo se tornou alvo de impeachment no Corinthians em agosto de 2024 por causa de irregularidades no contrato com a Vai de Bet. O acordo de R$ 360 milhões com a antiga patrocinadora do clube se tornou alvo de investigação da Polícia Civil após vir à tona repasses da comissão pela intermediadora, cujo dono trabalhou na campanha de Augusto Melo, a uma empresa "laranja".

O pedido de destituição foi protocolado por um grupo de 85 conselheiros em agosto de 2024. Depois de dois cancelamentos, a reunião do Conselho Deliberativo para definir o futuro de Augusto Melo aconteceu em janeiro deste ano, mas terminou apenas com a aprovação da admissibilidade do processo, em sessão bastante tumultuada.

A defesa de Augusto entrou com duas ações na Justiça de SP para barrar o processo - assim como aliados do presidente também apelaram aos tribunais para tentar impedir o afastamento do dirigente - e buscou judicializar o tema em Brasília. O mandatário foi indiciado associação criminosa, furto qualificado pelo abuso de confiança e lavagem de dinheiro, após a Polícia Civil concluir que a intermediadora do acordo com a Vai de Bet usou uma empresa fantasma para transferir R$ 1 milhão à conta da UJ Football Talent Intermediação, empresa apontada como braço do PCC.

O indiciamento de Augusto Melo aconteceu às vésperas da reunião do Conselho Deliberativo que definiu o afastamento do dirigente/o arquivamento do caso. O dirigente, que nega qualquer tipo de participação nas irregularidades do contrato, também é alvo de outros três pedidos de destituição, que fazem referência a questões financeiras do clube, como a reprovação das contas de 2024 e o aumento do passivo do clube.

ENTENDA O CASO VAI DE BET

Primeiro contrato da gestão Augusto Melo, o acordo de R$ 360 milhões da Vai de Bet com o Corinthians, rescindido unilateralmente pela casa de aposta em junho de 2024, previa o pagamento de 7% do montante líquido de cada parcela à intermediadora Rede Media Social Ltda. Ou seja, R$ 700 mil por mês ao longo de três anos, resultando em R$ 25,2 milhões ao fim do contrato.