Cuiabá supera Vila Nova em duelo direto e sobe na tabela da Série B

O Vila Nova tentava responder, mas quase não levava perigo ao gol adversário. E, aos 41 minutos, o Cuiabá quase ampliou. Max cobrou escanteio, De Lucca cabeceou e Halls fez a defesa. No rebote, ele conseguiu pegar novamente.

Na volta do intervalo, o Vila Nova se complicou ainda mais, quando Diego Torres, que havia acabado de entrar, acabou expulso por conta de um pé alto que atingiu o rosto do atacante rival. No primeiro momento, o árbitro havia assinalado apenas cartão amarelo, mas após analisar as imagens do VAR, expulsou o atleta.

Apesar da vantagem numérica em campo, o Cuiabá preferiu controlar a vitória tendo mais posse de bola, do que se arriscando ao ataque. Por isso, a intensidade da segunda metade do segundo tempo, foi bem baixa. O Vila Nova se arriscou em contra-ataques, mas nada conseguiu fazer.

Os dois times voltam a campo ao longo da semana para a disputa da 10ª rodada da Série B. Na sexta-feira, o Vila Nova recebe o Novorizontino, em Goiânia (GO), às 19h. Já no sábado, o Cuiabá visita o Athletic-MG, no estádio Independência, em Belo Horizonte, às 20h30.

FICHA TÉCNICA