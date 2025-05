Coritiba vence, volta ao G-4 da Série B e afunda o Criciúma na zona de rebaixamento

O duelo seguiu movimentado, com os ataques se movimentando bastante e levando a melhor sobre os defensores. Diego Gonçalves fez bela jogada individual e acertou a rede pelo lado de fora. Na reta final, o Coritiba teve a melhor chance da primeira etapa, em chute de Sebastián Gómez que explodiu no travessão.

O Coritiba voltou melhor para a segunda etapa. Gustavo Coutinho também acertou a rede pelo lado de fora. Quem acertou o alvo foi o atacante Vini Paulista, em chute rasteiro dentro da área, abrindo o placar para o time paranaense aos 14 minutos. O Criciúma até tentou responder, mas Pedro Morisco fez dois milagres em sequência.

Primeiro no chute de Juninho e depois no rebote de João Carlos, para evitar o empate. Com o passar do tempo, o Coritiba focou na marcação, viu o time da casa apressar as jogadas e tirar a paciência da torcida. Com o adversário nervoso, o time paranaense gastou tempo e administrou o placar até o apito final.

O Coritiba volta a campo no sábado, às 16h, contra o Avaí, no Couto Pereira. Já o Criciúma encerra a 10ª rodada na segunda-feira, às 21h, contra o Paysandu, no Mangueirão.

FICHA TÉCNICA

CRICIÚMA 0 X 1 CORITIBA