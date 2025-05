Convocação de Ancelotti na seleção brasileira: onde assistir ao vivo e o que esperar

Novo comandante da seleção brasileira, Carlo Ancelotti desembarcou no Rio de Janeiro na noite do último domingo. Nesta segunda, o treinador fará a primeira convocação, a partir das 15 horas (de Brasília). O italiano também será apresentado de maneira oficial.

Ancelotti anunciará os 23 jogadores convocados para as partidas contra Equador e Paraguai, pelas Eliminatórias Sul-Americanas para a Copa do Mundo de 2026. O canal oficial da CBF no Youtube e o SporTV transmitem a convocação ao vivo.

O técnico estreia no comando da equipe brasileira contra o Equador, em Guayaquil, no dia 5 de junho, às 20 horas (de Brasília). No dia 10 de junho, o Brasil recebe o Paraguai, às 21h45 (de Brasília), na Neo Química Arena.