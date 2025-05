Conheça Osmar Stábile, dirigente que assume o Corinthians após impeachment de Augusto Melo

Stábile nunca escondeu de seus colegas o desejo de ser presidente do Corinthians. Ele foi candidato à presidência ainda em 2007 e em 2009, mas acabou perdendo ambos os pleitos para Andrés Sanchez, e concorreu como vice em 2012 e 2018, na chapa de Roque Citadini, quando também acabou derrotado nas duas oportunidades.

Ele finalmente chegou ao poder em 2023, ao lado do presidente Augusto Melo, na chapa que tirou o grupo Renovação e Transparência (liderado por Andrés Sanchez) do poder após 16 anos. Porém, a gestão sofreu com denúncias e escândalos ainda no primeiro ano e parte dos apoiadores migraram para a oposição. O próprio Stábile rompeu com Augusto Melo e teria apoiado o impeachment de forma não oficial.

Um dos escândalos surgidos neste início de gestão e que motivou o impeachment aprovado nesta segunda-feira foram irregularidades do acordo com a ex-patrocinadora Vai de Bet. Segundo investigação da Polícia Civil, a empresa citada no contrato como intermediadora, cujo dono trabalhou na campanha de Augusto Melo, utilizou uma empresa fantasma para fazer R$ 1 milhão chegar à conta bancária da UJ Football Talent Intermediação, empresa apontada como braço do PCC.

O clube nega ter contrato com a empresa. Por sua vez, a defesa de Augusto Melo reitera a convicção de que o presidente do Corinthians "não possui qualquer envolvimento com eventuais irregularidades relacionadas ao caso" e que o único papel desempenhado por ele foi "ter recebido a proposta, encaminhado aos departamentos competentes e firmado o contrato com a aprovação de todos os setores envolvidos."

Fora do clube, Osmar Stábile é sócio-fundador da Bendsteel, empresa de estamparia de metais. Em 2019, o empresário ganhou notoriedade por ter financiado a produção de um vídeo que manifestava apoio ao Golpe Militar de 1964 no Brasil.