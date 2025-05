Botafogo-SP vence CRB com gols relâmpagos e sai da faixa de queda da Série B

Depois de duas derrotas seguidas, o Botafogo-SP se reabilitou e saiu da zona de rebaixamento da Série B do Campeonato Brasileiro, na estreia do técnico Allan Aal. Na primeira partida do novo "chefe", a equipe paulista recebeu e venceu o CRB, pelo placar de 2 a 1, no estádio Santa Cruz, em Ribeirão Preto, na noite desta segunda-feira. O destaque ficou para os gols do time mandante, ambos nos primeiros minutos, do primeiro e segundo tempo.

Com este resultado, o Botafogo-SP saiu da zona de rebaixamento e agora aparece na 15ª colocação com oito pontos. Já o CRB, que eliminou o Santos, nos pênaltis, na terceira fase da Copa do Brasil no meio de semana, viu sua série de quatro jogos sem derrota na Série B chegar ao fim. Mas segue na parte de cima da tabela, em sexto com 15 pontos, embora tenha perdido a chance de entrar no G-4.

A sorte conspirou a favor do Botafogo-SP que abriu o placar logo em sua primeira descida ao ataque. No primeiro minuto do duelo, Matheus Régis serviu Gabriel Risso pelo lado esquerdo, que foi até a linha de fundo e cruzou na cabeça de Alexandre Jesus. Ele cabeceou no contrapé do goleiro, que nada pode fazer.