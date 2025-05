Bayer Leverkusen anuncia ex-técnico do Manchester United como substituto de Xabi Alonso

O Bayer Leverkusen anunciou nesta segunda-feira o ex-técnico do Manchester United, Erik Ten Hag, como substituto de Xabi Alonso no comando de seu time principal. O treinador holandês assinou um contrato até 2027 e retorna ao trabalho após ser demitido pelo time inglês em outubro.

Nesta nova missão, ele herda uma equipe que terminou em segundo na Bundesliga e que chegou às semifinais da Copa da Alemanha nesta temporada. O Leverkusen venceu as duas competições sob o comando de Alonso no ano anterior, e se tornou o primeiro campeão invicto do Campeonato Alemão de todos os tempos. Xabi saiu para assumir o cargo de treinador do Real Madrid.

Ten Hag é "um treinador experiente com sucessos esportivos impressionantes", disse o diretor esportivo de Leverkusen, Simon Rolfes, em comunicado, acrescentando que "Erik demonstrou sua qualidade como treinador com o sucesso que se seguiu no Manchester United em circunstâncias difíceis às vezes".