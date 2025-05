Augusto Melo reconhece derrota antes de votação do impeachment: 'Saio de cabeça erguida'

Augusto Melo destacou feitos de sua gestão ao longo do discurso. Ele afirmou que os jogadores estão com os salários em dia e citou contratos firmados para estacionamento na Neo Química Arena, alojamento da base e com a Adidas para a troca do fornecimento de material esportivo.

"A minha parte eu cumpri, com esses contratos todos saio daqui com mais de R$ 3 bilhões em arrecadação. Espero que tenham uma administração boa porque o Corinthians está em um patamar de equacionamento de dívidas. Todas minhas promessas foram cumpridas. Está na mão do Conselho Fiscal. Espero que a torcida cobre isso. A minha parte eu fiz", disse.

Ao longo da segunda-feira, Augusto Melo teve duas derrotas na tentativa de impedir a reunião. Duas ações movidas no Tribunal de Justiça de São Paulo (TJ-SP) foram indeferidas e a reunião foi mantida. Ele ainda pode entrar com uma liminar para anular a reunião e a tendência é de que a questão se arraste judicialmente.

Basta a maioria simples dos votos do colegiado, formado por 300 membros, para o processo avançar. Quem assume é o 1º vice-presidente Osmar Stábile, eleito na chapa de Augusto Melo e rompido com o dirigente.

A votação teve início ainda em janeiro, quando uma tumultuada reunião terminou com a aprovação da admissibilidade do processo. Com a confirmação do afastamento, o presidente do Conselho Deliberativo, Romeu Tuma Jr, tem até cinco dias para marcar a data da assembleia com os sócios. Não há data definida para a reunião, mas a expectativa é de que ela aconteça entre 30 e 60 dias.