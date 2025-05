Ancelotti revela como vai reerguer o Brasil e diz que seleção não terá uma única identidade

"Logicamente a conexão com jovens traz entusiasmo, motivação e vontade. Experiência traz conhecimento, leitura das situações, liderança. Em um time, tudo isso tem que se juntar. O Estevão pode ajudar o Casemiro com o seu entusiasmo. O Casemiro pode ajudar o Estevão na atitude, no compromisso. Sempre é uma questão de conexão", acrescentou.

O italiano também teve de responder sobre a conhecida falta de conexão dos torcedores com a seleção brasileira, um problema frequentemente abordado nas entrevistas de todos os técnicos recentes do Brasil.

"Não tenho dúvida do que esperam de mim. O conhecimento que eu tenho de futebol, pelo tempo e experiência que eu tenho, esperam que eu faça um bom trabalho. Eu posso ajudar a seleção e me conectar à seleção", acredita ele. "É um aspecto importante para a CBF, para os jogadores, para o time. É importante ter o apoio e a ajuda de um país".

Ancelotti irá estrear contra o Equador no dia 5 de junho, no Monumental de Guayaquil, às 20h (de Brasília). O duelo seguinte é diante do Paraguai, dia 10, na Neo Química Arena, em São Paulo, às 21h45 (de Brasília). O Brasil tem 21 pontos e é o quarto colocado das Eliminatórias.