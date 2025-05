Ancelotti anuncia primeira convocação da seleção brasileira com Casemiro e quinteto do Flamengo

Carlo Ancelotti anunciou nesta segunda-feira sua primeira convocação como técnico da seleção brasileira. A lista contempla 25 jogadores para os dois próximos compromissos das Eliminatórias da Copa do Mundo: contra o Equador, no dia 5 de junho, fora de casa, e contra o Paraguai, no dia 10, na Neo Química Arena.

Com presença significativa do Flamengo, que emplacou cinco atletas (Danilo, Léo Ortiz, Alex Sandro, Wesley e Gerson), e apenas dois do futebol brasileiro fora do clube carioca (Estêvão, do Palmeiras e Hugo Souza, do Corinthians), Ancelotti sinalizou um olhar atento ao Campeonato Brasileiro, mas sem descartar grandes nomes que atuam no exterior.

A lista trouxe novidades e retornos importantes. Casemiro, que não era convocado desde março de 2024, está de volta e simboliza a retomada de uma liderança dentro do elenco. Vinicius Júnior, em grande fase no Real Madrid, também foi chamado e deve assumir papel central no novo ciclo. Ao lado dele, outro velho conhecido retorna: Richarlison, recuperado fisicamente, aparece como opção para o comando de ataque.