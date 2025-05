Xaud estabelece prioridades na CBF: diminuir estaduais, fair play financeiro e criação de liga

Xaud ressalta que a reorganização não significa a desvalorização dos torneios locais. "São os estaduais que movimentam economias locais, mantêm viva a tradição de futebol. Eles são, em muitos casos, a única oportunidade de visibilidade para centenas de atletas, técnicos e profissionais do esporte", justificou.

Outra prioridade da nova gestão será o aperfeiçoamento da arbitragem, de acordo com o novo presidente. As atuações dos árbitros, de campo e do VAR, têm sido alvo de reclamações em quase todas as rodadas do Campeonato Brasileiro.

Para contornar a situação, o novo presidente vai incluir dois representantes indicados pelos clubes como observadores permanentes das atividades da Comissão Nacional de Arbitragem.

FAIR PLAY FINANCEIRO TAMBÉM SERÁ PRIORIDADE

A adoção do fair play financeiro, conjunto de regras para garantir a estabilidade dos clubes, impedindo que gastem mais do que arrecadam, também está na mira da nova gestão.

"Nossa ideia é que seja instituído imediatamente um grupo de trabalho sobre fair play financeiro no âmbito da CBF, com o objetivo de propor as diretrizes para uma regulação moderna e adequada à realidade do futebol brasileiro", afirmou o novo presidente da CBF.