Timberwolves reagem com show de Anthony Edwards e arrasam Thunder nas finais do Oeste

Anthony Edwards só precisou jogar três períodos para anotar 30 pontos, pegar nove rebotes e dar seis assistências e comandar a reação do Minnesota Timberwolves nas finais da Conferência Oeste. Em Minneapolis, os mandantes derrotaram o Oklahoma City Thunder por 143 a 101, na noite de sábado, e reduziram a vantagem dos rivais na série para 2 a 1.

Dispostos a continuar na briga por vaga na decisão do título da NBA, os Timberwolves foram dominantes do início ao fim - desde o início do segundo quarto mantiveram pelo menos de 22 pontos de vantagem -, atacando com força e sem dar espaços na defesa.

Depois de acertar apenas um arremesso de três pontos no jogo 2, em nove tentativas, Edwards fez cinco cestas em oito tiros de longa distância neste sábado, além enterradas partindo em velocidade. "Era colocar pressão máxima na bola e arremessar o máximo que puder", ensinou Edwards.