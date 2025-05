Thiago Monteiro salva 3 match points, mas perde do 86º do mundo na estreia em Roland Garros

No quarto set, o brasileiro foi inconstante. Abriu 4 a 2, permitiu a virada para 5 a 4, quando salvou o primeiro match point, e levou a decisão para o tie break. Kopriva desperdiçou outras duas chances de selar a vitória antes de ver o brasileiro empatar a partida.

Monteiro, porém, não conseguiu manter a intensidade e perdeu o primeiro serviço no quinto set. Logo depois pediu atendimento do fisioterapeuta e não conseguiu impedir a vitória do rival.

O tenista mais bem ranqueado a estrear neste domingo foi o italiano Lorenzo Musetti, sétimo do mundo, que não teve muita dificuldade para derrotar o alemão Yannick Hanfmann, 142º do ranking e que veio do qualifying, por 3 a 0 (7/5, 6/2 e 6/0).

SABALENKA PERDE SÓ UM GAME NA ESTREIA

Líder do ranking mundial, Aryna Sabalenka precisou de uma hora para vencer a russa Kamilla Rakhimova, 86ª do mundo, por 6/1 e 6/0 em sua estreia em Roland Garros. Em busca de seu primeiro título no Grand Slam francês, Sabalenka terá como adversária na segunda rodada a suíça Jil Teichmann, 97ª do mundo, que derrotou a italiana Lucrezia Stefanini por duplo 6/4.

Outra favorita que teve uma estreia tranquila foi a ucraniana Elina Svitolina, cabeça de chave número 13 e 14ª do ranking. Ela eliminou a turca Zaynep Sonmez por 6/1 e 6/1 e enfrenta agora a húngara Anna Bondar, 82ª do mundo, que derrotou a alemã Laura Siegemund por 2 a 0, parciais de 7/6 (7/2) e 6/3.