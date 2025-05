Palmeiras pega o Flamengo no Brasileirão e enfrenta desgaste físico e longo jejum

O Palmeiras não contará com Abel Ferreira no banco de reservas mais uma vez. Ele cumpre suspensão após receber o terceiro amarelo, seguido de um vermelho, na vitória sobre o São Paulo. Outros desfalques são Richard Ríos, suspenso, e Felipe Anderson, que tem um edema na coxa e precisa se recuperar antes do Mundial.

A comissão técnica portuguesa, porém, tem reforços para o meio-campo. O setor se tornou um dos mais competitivos internamente no clube diante das contratações, remanejamento de setor e ascensão de atletas da base. Allan e Raphael Veiga estão de volta, mas disputam o posto de titular com Mauricio e até mesmo Estêvão, que pode ser utilizado no setor central, como um ponta de lança.

No comando do ataque, dúvidas positivas no Palmeiras. Os centroavantes têm entrado no segundo tempo e marcado gols importantes. Tal cenário se repete com Vitor Roque e Flaco López. Resta saber se para a estratégia de jogo há mais chances de gol para um atleta ligeiro e forte fisicamente ou alto e esguio.

"Acho que o time está em um momento de maturidade muito bom. Desde o começo do ano até agora, crescemos muito. Todos estão fazendo muito bem o seu trabalho, dando uma boa dor de cabeça para o Abel. Acho que isso é o mais importante, todos estão tendo minutos e conseguindo aproveitar ao máximo", afirmou López.

O Flamengo teve um dia a mais de descanso para se preparar para o jogo na capital paulista e também poupou boa parte de seu time principal na classificação sobre o Botafogo-PB na Copa do Brasil, diferentemente do Palmeiras. Na lateral-direita, Filipe Luís não terá Wesley, suspenso com o terceiro cartão amarelo. Varela deve entrar em seu lugar. Arrascaeta pode voltar à titularidade, enquanto Pedro não sabe se terá lugar entre os 11.

FICHA TÉCNICA