Palmeiras paga pela incompetência, vê Flamengo vencer no Allianz e colar no topo do Brasileiro

No duelo das duas maiores potências do futebol brasileiro, o Flamengo foi até o Allianz Parque neste domingo, 25, e venceu o Palmeiras por 2 a 0, em duelo válido pela 10ª rodada do Brasileirão. Arrascaeta, de pênalti, marcou o primeiro gol da vitória rubro-negra, no segundo tempo. No final do jogo, Ayrton Lucas ampliou o placar. Com o resultado, o Palmeiras segue nos 22 pontos na liderança, mas vê o Flamengo encostar, indo a 21 pontos na segunda posição.

O Palmeiras poderia ter tido um destino diferente na partida, se tivesse aproveitado a melhor chance do começo do jogo. Aos 16 minutos do primeiro tempo, Piquerez foi bater um pênalti marcado após toque de mão de Varela, mas acabou chutando mal e Rossi defendeu a cobrança.

O primeiro tempo foi de poucas emoções, com os dois times cautelosos.