Novorizontino bate Paysandu com show de Nathan Fogaça e encosta do G-4 da Série B

O Novorizontino está, mais uma vez, na briga por vaga no G-4 - zona de acesso - da Série B do Campeonato Brasileiro. Na tarde deste domingo, o time paulista recebeu o Paysandu no estádio Jorge Ismael de Biasi, pela nona rodada da competição nacional, e com um show de Nathan Fogaça, superou o time paraense por 3 a 1, de virada.

O camisa 99 do Novorizontino fez os três gols, o popular hat-trick, chegando a cinco na Série B e entrando na briga pela artilharia do torneio, que tem Pedro Rocha (Remo) no topo, com seis.

Com o resultado, o time paulista foi a 16 pontos, igualando o número de Vila Nova e Avaí, primeiros times no G-4, mas ficando atrás no critério de saldo de gols em relação aos catarinenses (6 a 5). Do outro lado, o Paysandu segue sem vencer na competição e agora amarga a lanterna, com quatro pontos.