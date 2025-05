Neymar entra no 2º tempo e tem atuação discreta na 1ª vitória do Santos na gestão Cleber Xavier

Com atuação discreta de Neymar, que entrou no segundo tempo, boas defesas de Gabriel Brazão e gol de Guilherme, o Santos venceu o Vitória por 1 a 0 neste domingo no Barradão, em Salvador, pela 10ª rodada do Campeonato Brasileiro, em um confronto reunindo duas equipes que estão na parte de baixo da tabela. Foi o primeiro triunfo na gestão do técnico Cleber Xavier, após três empates e duas derrotas.

Com a vitória, o Santos chegou aos 8 pontos, mas permanece na zona de rebaixamento, agora na 18ª posição. O time baiano estacionou nos 9 pontos e está na 17ª colocação, abrindo a faixa da degola. Na próxima rodada, o Santos recebe o Botafogo na Vila Belmiro. Já o Vitória vai à Neo Química Arena enfrentar o Corinthians. Os dois jogos acontecem no domingo.

O primeiro tempo foi movimentado no Barradão. O Vitória tentava pressionar os visitantes, mas tinha dificuldade para finalizar. O Santos conseguia chegar com perigo nos contra-ataques e foi assim que Guilherme desperdiçou a primeira grande chance do jogo ao tocar por cima cara a cara com o goleiro Lucas Arcanjo, do Vitória, aos 14 minutos.