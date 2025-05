Manchester City e Chelsea vencem na última rodada do Inglês e se garantem na Liga dos Campeões

O Newcastle, por sua vez, tropeçou em casa diante do Everton e perdeu por 1 a 0, gol do ex-flamenguista Alcaraz, permanecendo com 66 pontos. Com o capitão Bruno Guimarães em campo, mas sem Joelinton, lesionado, o time da casa não foi bem, mas contou com a derrota do concorrente Aston Villa para o Manchester United por 2 a 0 para levar a vaga na Liga dos Campeões. Dialo e Eriksen anotaram para o United, que tiveram uma campanha para esquecer e terminaram na parte de baixo da tabela.

O Tottenham, que conquistou a Liga Europa no meio da semana, também tem vaga assegurada na competição continental, apesar da decepcionante 17ª colocação no Campeonato Inglês - uma acima da zona de rebaixamento. A despedida foi tão melancólica quanto a campanha na competição, com derrota por 4 a 1, em casa, para o Brighton.

Confira os resultados da 38ª rodada do Campeonato Inglês:

Bournemouth 2 x 0 Leicester

Fulham 0 x 2 Manchester City

Ipswich 1 x 3 West Ham