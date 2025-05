Hugo Calderano aponta desgaste físico após vice no Mundial: 'O jogo de ontem me esgotou'

Hugo Calderano (número 3 do mundo) deu tudo de si na final do Campeonato Mundial de tênis de mesa, neste domingo, mas o brasileiro não conseguiu derrotar o chinês Wang Chuqin (número 2). A segunda colocação, porém, não é algo a se lamentar. Pelo contrário. O carioca de 28 anos fez história ao chegar tão longe na competição, sendo o primeiro atleta do hemisfério sul a garantir a medalha de prata.

O feito de Calderano é para se exaltar. Ele tem tido desempenho formidável nas competições as quais tem participado, especialmente dentre os rivais da China. Os asiáticos têm fama de serem praticamente imbatíveis na modalidade, mas Calderano tem provado que não há o que temer.

Antes do algoz da final do Mundial, ele já havia tido um outro duelo na semifinal tão difícil quanto, contra Liang Jingkun. A partida do sábado o desgastou e afetou consideravelmente em seu desempenho no domingo.