Grêmio vence Bahia com pênalti polêmico e respira após queda na Copa do BR

Grêmio e Bahia protagonizaram um primeiro tempo movimentado neste domingo. A etapa inicial teve alternância no controle da partida, boas chances de gol para ambos os lados e terminou empatada sem gols.

Classificação e jogos Brasileirão

A equipe mandante começou melhor e controlou os primeiros 15 minutos, pressionando no campo ofensivo. As principais chegadas vieram com Dodi, Amuzu - em duas finalizações perigosas - e Braithwaite, que desperdiçou grande chance dentro da pequena área após cruzamento da direita, já nos minutos finais.

O Bahia, no entanto, reagiu ainda no primeiro tempo e passou a dominar as ações. Lucho Rodríguez teve duas boas oportunidades, e a equipe quase abriu o placar em uma bola parada de Juba, defendida por Volpi. Na sequência do lance, Gilberto finalizou e a defesa cortou. No segundo rebote, David Duarte mandou para fora.

Nos minutos finais, o Bahia permaneceu no campo de ataque, mas não conseguiu transformar a pressão em gol. O empate parcial refletiu o equilíbrio e a intensidade dos primeiros 45 minutos.

O segundo tempo começou com nova dose de polêmica. Logo nos primeiros minutos, Cristaldo lançou Braithwaite, que caiu dentro da área após dividida com o goleiro Marcos Felipe. O árbitro assinalou pênalti e, mesmo após revisão no VAR, manteve a marcação. Aos 15 minutos, o atacante dinamarquês cobrou no centro do gol e deslocou o goleiro para abrir o placar.

Atrás no marcador, o Bahia partiu com tudo para o ataque. Juba quase empatou ao cobrar escanteio pela esquerda - a bola cruzou toda a pequena área após desvio, e Erick Pulga, livre, não conseguiu finalizar com precisão. A pressão seguiu até os minutos finais, mas o time baiano parou na defesa gremista e saiu de campo sem pontuar.