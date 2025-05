Em momentos distintos, Grêmio e Bahia medem forças em Porto Alegre

"É um momento difícil, mas precisamos encarar o próximo jogo como uma oportunidade. Já conversamos com o grupo, sabemos da responsabilidade e vamos buscar uma resposta imediata. Não há tempo para lamentar", afirmou Mano Menezes, que vive um drama pessoal após perder dois enteados recentemente em um acidente de carro.

Além da pressão, o técnico gremista terá de lidar com desfalques importantes. O zagueiro Jemerson está suspenso e pode ser substituído por Viery ou pelo volante Villasanti, que seria improvisado.

No ataque, Braithwaite segue como peça garantida, mas há dúvidas entre Alysson, Pavon, Aravena e Amuzu para as outras vagas. Monsalve, lesionado contra o CSA, está fora. Arezo e Camilo aparecem como alternativas.

Do outro lado, o Bahia chega embalado por uma boa fase. O time comandado por Rogério Ceni goleou o Paysandu por 4 a 0 na Copa do Brasil e garantiu vaga nas oitavas, mantendo a confiança elevada. No Brasileirão, soma 15 pontos e aparece entre os primeiros colocados após vitória sobre o Vitória por 2 a 1, no clássico Ba-Vi da última rodada.

O técnico Rogério Ceni, no entanto, terá desafios para montar o meio-campo. O volante Erick teve confirmada uma lesão no músculo anterior da coxa e está fora. Jean Lucas, por sua vez, cumpre suspensão.

"Erick era importantíssimo para o jogo do Grêmio. Bola aérea, força, intensidade parecida com a do Jean. Agora teremos que quebrar a cabeça para pensar no que fazer", reconheceu o treinador. As opções são Michel Araújo, Acevedo e Rodrigo Nestor.