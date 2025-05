Cruzeiro quer manter embalo no G4 do Brasileiro diante do 'baleado' Fortaleza

Com quatro jogos de invencibilidade e classificação sem sustos na Copa do Brasil, o Cruzeiro esqueceu a eliminação precoce na Sul-Americana e vem embalado sob o comando de Leonardo Jardim. Querendo se manter entre os quatro primeiros no Brasileirão, o time mineiro visita o baleado Fortaleza, recém eliminado na Copa do Brasil e próximo da zona de rebaixamento no campeonato nacional.

Em terceiro lugar na tabela no início da rodada com 17 pontos, o Cruzeiro ficou no empate sem gols contra o rival Atlético-MG e no meio de semana avançou às oitavas da Copa do Brasil com uma vitória por 5 a 0 no agregado sobre o Vila Nova. Apesar da eliminação na Copa Sul-Americana, o time vem de oito jogos de invencibilidade na temporada.

Do outro lado, o Fortaleza não vive bom momento. Oscilando no Brasileiro, o time de Vojvoda vem de derrota para o Vasco, por 3 a 0, e começa a rodada na 14ª colocação, com 10 pontos, um ponto a mais que Grêmio que abre a zona de rebaixamento. Além disso, o time nordestino foi eliminado para o Retrô-PE, time da Série C do Campeonato Brasileiro, nos pênaltis na Copa do Brasil.