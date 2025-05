Com Neymar como esperança, Santos encara o Vitória sob pressão em Salvador

Com apenas cinco pontos, o Santos ocupa a penúltima colocação na tabela, à frente apenas do Sport, com dois. O Vitória, com nove, também está na parte de baixo e vê o confronto como decisivo para se distanciar da zona de rebaixamento. Ambas as equipes vêm de derrotas na última rodada: o Santos perdeu para o Corinthians por 1 a 0, enquanto o Vitória foi superado pelo Bahia, no clássico Ba-Vi, por 2 a 1.

A missão santista é clara: vencer. Mas a tarefa tem se mostrado difícil sob o comando de Cleber Xavier, que ainda não conquistou uma vitória desde que assumiu a equipe. O time também enfrenta um incômodo tabu: não vence fora de casa há quase três meses. O último como visitante foi no dia 23 de fevereiro, diante da Inter de Limeira, ainda pelo Campeonato Paulista, quando Neymar brilhou com um gol olímpico e duas assistências.

Além da pressão e da crise, o Santos ainda lida com desfalques importantes. O lateral-esquerdo Escobar e o zagueiro Zé Ivaldo estão suspensos. Soteldo, João Schmidt e Diego Pituca seguem no departamento médico. Com isso, a esperança recai sobre o trio ofensivo formado por Neymar, Guilherme e Tiquinho Soares, que deve começar jogando.

Do outro lado, o Vitória também busca reencontrar o caminho da estabilidade. O time comandado por Thiago Carpini não poderá contar com o volante Pepê, expulso no Ba-Vi. Em compensação, o técnico terá o retorno do meia Matheuzinho e poderá contar com os retornos de Willian Oliveira, Fabri e Bruno Xavier, todos em fase final de recuperação de lesões.

Além do peso do momento e da tabela, o jogo no Barradão também marca um reencontro especial para Neymar. Este será o quinto confronto do camisa 10 diante do Vitória, um adversário marcante em sua trajetória. Em 2010, ele brilhou na final da Copa do Brasil, sendo decisivo na conquista santista. Em quatro jogos contra o clube baiano, são dois gols e uma assistência - números que alimentam a esperança da torcida alvinegra em um novo momento de redenção.

A semana foi dura para o Santos, e o próprio Cleber Xavier reconheceu o clima tenso, apesar do empenho do elenco. "É duro, é chato. Trabalhamos diariamente, com dedicação de todos e com um ambiente bom de trabalho, embora nesta situação. Conversamos com todos no vestiário, para nos preparar para o jogo com Vitória", afirmou o treinador.