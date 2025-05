Cleber Xavier quer transformar 'desencanto' do Santos em ponto de arrancada contra a degola

Cleber Xavier estava aliviado no vestiário do Barradão após desencantar no comando do Santos e ganhar pela primeira vez em seu sexto jogo no comando, com o 1 a 0 sobre o Vitória. O treinador, em consenso com seus comandados, quer transformar o triunfo em ponto de arrancada para fuda da zona de queda e já convoca a torcida para a partida diante do Botafogo, no domingo.

"(Essa vitória tira um) Peso grande, mas tem de ter a clareza que o time não saiu do lugar ruim ainda. Além de trabalhar, eu vinha batendo na força do grupo, que desde que cheguei vinha sempre trabalhando, se esforçando, alguns jogadores ainda voltando de lesão e se entregando muito", disse, aliviado e já prevendo um futuro animador depois de dias complicados que culminaram com a eliminação da Copa do Brasil.

"Estou muito satisfeito. Agora é descansar para o amistoso no meio de semana (RB Leipzig, em Bragança Paulista), ver o que fazer e já focar para domingo, um jogo duro com Botafogo. Aproveito para já pedir ajuda do torcedor santista na Vila Belmiro para que a gente consiga a segunda vitória para começar a respirar e sair da zona. O torcedor vai entender e nos ajudar", disse Cleber Xavier.