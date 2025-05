Calderano perde para chinês na final do Mundial e obtém vice inédito no tênis de mesa

Hugo Calderano (número 3 do mundo) chegou onde jamais qualquer mesa-tenista de hemisfério sul chegou. Neste domingo, o carioca de 28 anos disputou a final do Campeonato Mundial de tênis de mesa diante do chinês Wang Chuqin (número 2). A vice colocação veio depois da derrota por 4 a 1.

Contando com apoio da torcida em Doha, Wang começou agressivo, anotando o primeiro ponto do jogo. Os dois rivais começaram apostando na velocidade, tendo que jogar mais afastados da mesa. ‘Equilíbrio’ foi a palavra que definiu o primeiro set, que terminou em 12 a 10 pro chinês.

A segunda etapa definitivamente não seguiu o roteiro da primeira. Wang se saiu bem melhor, jogando pressão pra cima de Hugo, que cometeu muitos erros de saque e ofereceu certa facilidade ao jogar mais ao centro da mesa. A parcial terminou em 11 a 2.