Barcelona e Lewandowski passam dos 100 gols na vitória por 3 a 0 sobre o Athletic Bilbao

No último jogo do Campeonato Espanhol da temporada, o campeão Barcelona e o atacante Lewandowski ultrapassaram marcas centenárias na vitória sobre o Athletic Bilbao por 3 a 0 neste domingo no estádio San Mames, em Bilbao. Com o resultado, o Barcelona encerra o campeonato com 88 pontos. O Bilbao, com a quarta posição e a vaga para a Liga dos Campeões já garantidas, termina com 70 pontos.

Lewandowski marcou os dois primeiros gols da vitória e, em sua terceira temporada no Barcelona, ultrapassou a marca dos 100 gols com a camisa do clube e agora tem 101. Melhor ataque disparado do Espanhol, o Barcelona também registrou 102 tentos em sua campanha vitoriosa. O vice-campeão Real Madrid terminou com 78 gols.

Com os dois gols neste domingo, o atacante polonês encerrou um incômodo jejum. A última vez que ele havia comemorado bola na rede havia sido em 30 de março, quando marcou duas vezes na goleada por 4 a 1 sobre o Girona. Neste período, sofreu uma lesão muscular que o tirou, inclusive, da decisão da Copa do Rei, em 26 de abril, contra o Real Madrid.