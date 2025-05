Auxiliar do Palmeiras faz duras acusações contra arbitragem e VAR: 'Jeitinho brasileiro'

Em sequência de duelos com os melhores times do Brasileirão, o Palmeiras chegará ao embate com o Cruzeiro, em Belo Horizonte, sem seus dois principais zagueiros: Gustavo Gómez e Murilo levaram o terceiro amarelo e são desfalques na próxima rodada. Os cartões foram claros, mas a arbitragem não passou ilesa no Allianz Parque. A bronca de João Martins, substituto do suspenso Abel Ferreira na derrota por 2 a 0 para o Flamengo, foi contra o VAR, em sua visão, decisivo no resultado e tendencioso aos cariocas.

O auxiliar técnico falou em "jeitinho brasileiro" para definir a arbitragem do catarinense Ramon Abatti Abel nos lances capitais, sugerindo ajuda ao Flamengo. A bronca veio em dose tripla: a demora em anotar o toque de mão de Varela no pênalti ao Palmeiras (havia a dúvida se foi na área), a penalidade anotada para os cariocas em lance que João Martins achou "normal" (Murilo segurou Arrascaeta, mas ele alegou uso do corpo) e em uma falta na área de Alex Sandro ignorada antes do intervalo.

"Primeiro de tudo, para tudo ficar bem claro, houve nossa ineficácia no pênalti. Depois, existem regras para cumprir aqui no Brasil. São sempre jornadas irregulares que inventam. Estamos aqui há quatro anos e meio e já sabemos que hoje em dia é o VAR é quem manda no jogo. O Ramon (Abel Abbati) não consegue tomar uma decisão sem esperar que o VAR diga sim. Nunca vi isso", disparou João Martins.