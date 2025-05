Amazonas bate o Operário-PR, desencanta na Série B após oito tropeços e zai da zona de queda

O Amazonas, enfim, conseguiu desencantar na Série B do Campeonato Brasileiro. Na noite deste domingo, o time manauara recebeu o Operário-PR no estádio Carlos Zamith, em Manaus (AM), em partida válida pela nona rodada, e com gols de Jackson e Cocote, superou o adversário paranaense por 2 a 0.

Com o resultado, além de conquistar sua primeira vitória, o Amazonas foi a sete pontos e deixou a zona de rebaixamento, agora na 16ª colocação. Do outro lado, o Operário, que vinha de três vitórias consecutivas, parou em 13 pontos, em nono lugar, e perdeu a chance de entrar no G4 - zona de acesso.

Agora focando apenas na Série B após a eliminação para o Vasco na Copa do Brasil, o Operário iniciou a partida ao ataque e quase fez o gol com Allano logo aos três, que na hora do chute, parou na defesa.