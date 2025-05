Stuttgart confirma favoritismo e volta a conquistar a Copa da Alemanha após 28 anos

Em uma edição repleta de zebras, o Stuttgart deu uma pequena chance ao azar, mas voltou a conquistar a Copa da Alemanha após 28 anos. O nono colocado no último Campeonato Alemão abriu 4 a 0 sobre o campeão da terceira divisão do país, o Arminia Bielefeld, na final deste sábado e deixou o campo do estádio Olímpico de Berlim com 4 a 2 no placar.

Foi a quarta conquista do Stuttgart na competição, sendo que a última havia sido na temporada 1996/1997. O Arminia Bielefeld, que eliminou quatro times da primeira divisão em sua caminhada rumo à final, buscava seu primeiro título na elite da Alemanha.

Depois de passar por Union Berlin (segunda fase), Freiburg (oitavas), Werder Bremen (quartas) e Bayer Leverkusen (semifinal), o time que ascendeu à segunda divisão não teve chances no início da decisão contra uma equipe que esteve na Liga dos Campeões. Aos 28 minutos do primeiro tempo, o Stuttgart já vencia por 3 a 0, gols de Woltemade, Millot e Undav.