São Paulo tenta chegar 'na metade de cima da tabela' em duelo de reencontro

O São Paulo recebe o Mirassol, neste sábado, às 18h30 (de Brasília), pela 10ª rodada do Campeonato Brasileiro. O duelo coloca frente a frente, no MorumBis, duas equipes com situações parecidas na tabela, entre as 11ª e 12ª posições.

A partida ganha peso como um dos jogos determinantes para o São Paulo até a pausa do Mundial de Clubes. O time de Luis Zubeldía espera encerrar a primeira parte da temporada em uma posição confortável, após beirar a zona de rebaixamento.

Entretanto, o primeiro problema começa fora do campo, mas afeta tudo dentro das quatro linhas. Zubeldía está suspenso por sofrer o terceiro cartão amarelo, diante do Grêmio. O auxiliar Maxi Cuberas será o comandante no jogo.