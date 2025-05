São Paulo dá vexame, perde do Mirassol no MorumBis e segue pífio em casa no Brasileirão

O São Paulo segue com uma campanha bem abaixo do esperado no Campeonato Brasileiro e cada vez fica mais próximo de brigar para não dar o vexame de cair para a Série B pela primeira vez em sua história.

Neste sábado, o São Paulo perdeu para o Mirassol por 2 a 0 em duelo válido pela décima rodada do Brasileirão. Gabriel marcou o gol inaugural do time interiorano no começo do segundo tempo. Nos minutos finais, Reinaldo aplicou a 'lei do ex' e, de pênalti, fez o segundo.

Com este resultado, o São Paulo segue com 12 pontos na 12ª posição, mas deve cair na tabela ao final da rodada e terminar novamente próximo da zona de rebaixamento. O Mirassol vai para os 14 pontos e sobe para oitavo.