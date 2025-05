Salah volta a ser eleito o melhor jogador do Campeonato Inglês após 7 anos

Aos 32 anos e com contrato renovado, o egípcio tem aproveitado uma temporada produtiva, na qual se tornou o terceiro maior artilheiro do Liverpool, com 244 gols, e o maior artilheiro estrangeiro do Inglês, com 185 gols, ultrapassando o argentino Sergio Agüero (184). No geral, Salah é o quinto principal goleador da competição, atrás de Shearer (260), Harry Kane (213), Wayne Rooney (208) e Cole (187).

De quebra, o atacante do Liverpool também poderá ganhar os prêmios Chuteira de Ouro e Jogador de Ouro, já que lidera a lista de artilharia e de assistências na atual temporada do Inglês, somando 46 participações em gols em 37 partidas. Alan Shearer e Andrew Cole atingiram a marca de 47, mas em 42 partidas.

Salah poderá igualar ou superar o recorde neste domingo, quando o Liverpool se despede da competição diante do Crystal Palace, campeão da Copa da Inglaterra, às 12h (horário de Brasília), no Anfield. A última rodada definirá as últimas três vagas na próxima Liga dos Campeões - cinco equipes estão na disputa.