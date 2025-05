Remo empata com o Volta Redonda e mantém invencibilidade na Série B

O Remo segue como o único time ainda invicto na Série B do Campeonato Brasileiro. Neste sábado, o time paraense recebeu o Volta Redonda, no Mangueirão, em partida válida pela nona rodada, e em um duelo de muita emoção na primeira etapa, empatou por 1 a 1.

Com o resultado, apesar de manter a invencibilidade, o Remo foi a 17 pontos e viu a distância para o líder Goiás (20) ir para três. Além disso, a diferença em relação ao CRB, primeiro time fora do G-4, zona de acesso, agora é de apenas dois. Do outro lado, agora com sete, o Volta Redonda subiu para a 15ª colocação e saiu provisoriamente da zona de rebaixamento.

O duelo em Belém começou com muita emoção. Logo no primeiro minuto, Jhonny arriscou de longe e Marcelo Rangel evitou o gol do Volta Redonda, que com uma postura ofensiva, conseguiu abrir o marcador aos 30. Sánchez recebeu bom cruzamento de Jhonny e de primeira, mandou no cantinho do goleiro.