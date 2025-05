Norris supera Leclerc nos segundos finais e leva a pole no GP de Mônaco; Bortoleto é 16º

Além da definição da pole position após o cronômetro zerado, o treino classificatório foi marcado pelo trânsito intenso na pista, o que provocou reclamações entre os pilotos, e pelos abandonos das Mercedes de George Russell, por problemas no carro, e Kimi Antonelli, que bateu, ainda no Q2, provocando duas bandeiras vermelhas - foram seis no total, considerando os treinos livres.

Para evitar o tráfego intenso, Alexander Albon foi o primeiro a sair para a pista na primeira parte do treino, cravando 1min22s. Entre os favoritos à pole, Leclerc cravou 1min13s063 na primeira tentativa, mas, na sequência, os tempos começaram a cair. À exceção de Colapinto e Gasly, da Alpine, que foram à pista com compostos médios, os demais pilotos apostaram nos macios.

Durante o Q1, a troca de posições foi intensa. A 7 minutos do fim, a McLaren de Lando Norris liderava com 1min11s596, à frente de Leclerc, Piastri, Verstappen e Hamilton. A 3 minutos do encerramento, Leclerc recuperou a liderança, com 1min11s229, e se manteve à frente até o fim, seguido por Norris, Piastri, Verstappen, Russell e Hamilton.

O brasileiro Gabriel Bortoleto, que chegou a fazer o nono melhor tempo, encerrou sua última tentativa com 1min11s908, ocupando o 16º lugar, menos de 4 centésimos atrás de Kimi Antonelli, o 15º. Assim, o piloto da Sauber ficou fora do Q2, eliminado ao lado de Bearman, Gasly, Stroll e Colapinto. No último minuto, Antonelli bateu sua Mercedes e a primeira seção terminou sob bandeira vermelha.

Leclerc registrou o melhor tempo logo em sua primeira volta no Q2, mas logo foi superado por Norris e Verstappen. Sem potência, Russell parou dentro do túnel com problemas elétricos e a bandeira vermelha foi acionada novamente, provocando o abandono de outra Mercedes - foi a primeira vez no ano que o piloto britânico ficou fora do Q3.

No retorno dos carros à pista, para os 10 minutos finais do Q2, a Ferrari manteve o domínio, com Leclerc e Hamilton, até restar quatro minutos, quando Norris, com 1min10s570, passou à frente da dupla. O britânico permaneceu na liderança à frente de Leclerc, Albon, Piastri, Verstappen e Hamilton. Caíram no Q2 Sainz, Tsunoda, Hulkenberg, Russell e Antonelli.