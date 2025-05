Fluminense supera o Vasco no Maracanã e pula para o 5º lugar do Brasileirão

Do outro lado, o Vasco segue em maré instável. Com dez pontos, o time cruzmaltino ainda não encontrou regularidade e voltou a esbarrar no incômodo tabu: não vence o Fluminense como visitante desde 2018.

O clássico começou com tensão e equilíbrio no Maracanã, mas pouca inspiração. O Fluminense teve mais posse nos minutos iniciais, dominando o meio-campo e mantendo o Vasco longe da área. Ainda assim, faltava objetividade para transformar o controle em chances reais. Quando o Vasco conseguiu respirar, foi fatal: aos 24, João Victor apareceu livre após cobrança de falta de Piton e abriu o placar de cabeça.

O gol inflamou o duelo. Na comemoração, Rayan fez o gesto de 'C' com os dedos e provocou confusão entre os jogadores. O Fluminense sentiu o golpe, e o Vasco cresceu. Aos 31, Freytes falhou na saída e Rayan quase ampliou, mas Fábio fez grande defesa. A partida seguia truncada, com muitos erros dos dois lados, especialmente no setor de criação.

A resposta do time tricolor veio aos 41. Guga cruzou da direita, Lima cabeceou e Léo Jardim salvou, mas a bola explodiu no peito de Vegetti e entrou. Gol contra, que devolveu o Fluminense ao jogo e trouxe nova energia ao estádio. Arias passou a se movimentar mais e o time melhorou no fim da etapa, tentando encurralar o adversário no campo de defesa.

Apesar da instabilidade, os minutos finais do primeiro tempo foram mais promissores para os mandantes. O Vasco já não conseguia manter a mesma intensidade da metade inicial, enquanto o Fluminense passou a rondar a área em busca da virada. Faltou capricho no último passe para transformar a superioridade em vantagem antes do intervalo.

A volta do intervalo trouxe um ritmo ainda mais travado no Maracanã. O Fluminense manteve maior presença ofensiva, controlando as ações no campo de ataque, mas encontrou dificuldade para furar a marcação do Vasco. A intensidade caiu, e os espaços diminuíram. As jogadas se concentraram no meio-campo, com muitas interrupções e pouco brilho dos protagonistas.