Corinthians pega o Atlético-MG às vésperas de votação do impeachment de Augusto Melo

Tentando focar somente nas quatro linhas, o Corinthians enfrenta o Atlético-MG neste sábado, às 21h, na Arena MRV, pela décima rodada do Brasileirão. O time vem de três vitórias consecutivas e o técnico Dorival Júnior tenta blindar o elenco da crise administrativa enfrentada pelo clube, cujo presidente Augusto Melo foi indiciado pela Polícia Civil.

O torcedor do Corinthians teve pouco tempo para comemorar a classificação às oitavas de final da Copa do Brasil, na quarta-feira. Um dia depois da vitória por 1 a 0 sobre o Novorizontino, a Polícia Civil decidiu pelo indiciamento de Augusto Melo e outras três pessoas no âmbito do caso Vai de Bet. O Departamento de Polícia de Proteção à Cidadania (DPPC) concluiu que a intermediária do acordo usou uma empresa fantasma para enviar R$ 1 milhão a uma empresa ligada ao PCC. O presidente nega qualquer envolvimento nas irregularidades do contrato.

Além da conclusão do inquérito policial, o Conselho Deliberativo do clube irá votar a destituição de Augusto Melo na segunda-feira. Assim, é possível que o dirigente esteja afastado quando o Corinthians voltar a campo na terça, quando a equipe entra em campo na Argentina para buscar a classificação ao mata-mata da Copa sul-americana.