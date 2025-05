Ancelotti dá adeus ao Real com homenagens e vitória antes de assumir a seleção

Na despedida, Ancelotti mandou a campo uma equipe modificada, sem brasileiros entre os titulares - Vinícius Júnior foi acionado no segundo tempo. Outros atletas marcantes no clube, os experientes Luka Modric e Lucas Vázquez, também deram adeus à torcida com um lugar entre os titulares.

Classificação e jogos La Liga

Com Mbappé e Brahím Díaz no ataque, o time da casa impôs seu jogo desde os minutos iniciais. Logo aos 6 minutos, o francês exigiu boa defesa do goleiro Marrero. Aos 12, finalizou por cima do travessão. Aos 35, novamente Marrero impediu o tento do camisa 9.

Em busca da Chuteira de Ouro europeia, como principal goleador da temporada, Mbappé conseguiu o sonhado gol que lhe deixou perto do prêmio aos 38 minutos. Marrero defendeu a cobrança do francês no canto esquerdo, mas o próprio camisa 9 aproveitou o rebote do goleiro e colocou o Real Madrid à frente no placar. Com o tento, Mbappé isolou na artilharia do Espanhol, com 30 gols.

Apesar de pouco inspirado, o Real Madrid controlava o jogo. Vinícius Júnior foi acionado no início do segundo tempo, na vaga de Brahím Díaz, lesionado. A entrada do brasileiro deu melhorou a movimentação na frente e deu novo ânimo à equipe, principalmente a Mbappé, que aproveitava as tabelinhas para buscar seu segundo gol.

Após Lucas Vázquez ser ovacionado pela torcida, o francês recebeu boa enfiada de Vini Júnior bateu de primeira para ampliar a vantagem merengue. Modric, que ainda disputará o Mundial de Clubes, também foi substituído sob aplausos e lágrimas antes do apito final. Àquela altura, o placar era o que menos importava para os emocionados torcedores madridistas.