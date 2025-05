Bortoleto lamenta queda precoce na classificação em Mônaco: 'Doloroso perder por 20 milésimos'

Apenas 0s022 separou Gabriel Bortoleto do Q2 no treino de classificação do GP de Mônaco, neste sábado. Esse foi o curto tempo que a Sauber do brasileiro ficou atrás da Mercedes de Kimi Antonelli, o 15º colocado, que avançou, mas não disputou a segunda sessão, já que bateu no final na primeira tomada de tempo e abandonou a corrida.

Bortoleto comemorou a evolução do carro, mas não escondeu a decepção por não ter conseguido um posto melhor que o 16º lugar no grid, já que as estreitas ruas do Principado não favorecem ultrapassagens. Seu companheiro de equipe, Nico Hülkenberg, por exemplo, conseguiu passar da primeira etapa e vai largar em 13º no grid.

"É muito doloroso perder o Q2 por apenas 20 milésimos de segundo, especialmente aqui em Mônaco, onde tudo é tão disputado e a diferença depende de fazer cada curva", lamentou Bortoleto. "Freei um pouco tarde demais na penúltima curva, o que provavelmente me custou aqueles milissegundos cruciais", acrescentou.