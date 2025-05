Avaí vence a rival Chapecoense por 2 a 1 e entra no G-4 da Série B do Brasileiro

A história mudou no segundo tempo. O primeiro gol saiu aos dois minutos do segundo tempo, quando a defesa fez um recuo de bola e o goleiro Léo Vieira parecia tranquilo na pequena área controlando a bola com os pés. Mas ele não percebeu a chegada do atacante Cléber que fez o bloqueio no chute do goleiro e marcou: 1 a 0.

Depois disso, o Avaí ganhou confiança, fez uma pressão e poderia até ter ampliado o placar. A Chapecoense, porém, não desistiu e ganhou força com algumas substituições feitas pelo técnico interino Emerson Nunes. Ele ocupou o lugar de Gilmar dal Pozzo, vetado com uma doença intestinal.

O empate saiu aos 29 minutos. A defesa tentou aliviar dentro da área, mas a bola esbarrou nas costas de Giovanni Augusto e sobrou na linha de fundo para Maílson. Ele deu um toque para trás e Ítalo entrou de frente pra finalizar para as redes: 1 a 1.

Mas o Avaí voltou a pressionar e conseguiu o segundo gol numa troca de passes rápida pelo lado direito. Marcos Vinícius fez o cruzamento rasteiro e Hygor esticou o pé para desviar para as redes. Com a vantagem e com o campo pesado devido a chuva, o Avaí tratou de se defender e segurar a importante vitória.

Pela 10ª rodada, o Avaí vai enfrentar o Coritiba, dia 1º (domingo), no Estádio Couto Pereira, no Paraná. A Chapecoense volta a atuar em casa, dia 2, diante do Amazonas.

FICHA TÉCNICA