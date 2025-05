Avaí e Chapecoense fazem clássico por G-4 e Athletico busca reagir na Série

De olho no G-4 - zona de acesso - da Série B do Campeonato Brasileiro, Avaí e Chapecoense fazem o clássico catarinense neste sábado, quando três jogos dão sequência à nona rodada. Além disso, o Athletico-PR busca reação em jogo que marca a estreia do técnico Odair Hellmann, e o Remo, único ainda invicto, briga pelas primeiras colocações.

Avaí e Chapecoense fecham o dia, às 18h30, no estádio da Ressacada, em Florianópolis (SC). Os dois têm 13 pontos, perto do G-4, mas chegam ao clássico em momentos diferentes.

O Avaí não vence há três jogos: perdeu para o Goiás, por 2 a 1, fora, empatou sem gols com o Atlético-GO, em casa, e ficou no 1 a 1 com a Ferroviária, fora. A motivação do time está no fator casa, condição em que ainda está invicto na competição, com duas vitórias e dois empates.