Athletico-PR bate Athletic na estreia de Odair Hellmann e se recupera na Série B

O Athletico-PR, enfim, espantou a má fase na Série B do Campeonato Brasileiro. Na tarde deste sábado, o time paranaense recebeu o Athletic-MG na Ligga Arena, em Curitiba (PR) pela nona rodada da competição nacional, e em um duelo equilibrado, superou o adversário por 1 a 0.

A partida, que marcou a estreia de Odair Hellmann no comando do Athletico no lugar de Maurício Barbieri, teve pouca emoção na primeira etapa, mas mudou nos 45 minutos finais, quando o time da casa conseguiu ser superior a partir das mudanças do novo comandante.

Com o resultado, o Athletico foi a 13 pontos, quebrou uma sequência de quatro jogos sem vitória e saltou para a oitava colocação da tabela de classificação, ficando dois atrás do CRB, primeiro time no G-4 - zona de acesso. Do outro lado, com seis, os mineiros pararam em 15°.