Após bater em treino, Hamilton perde três posições no grid por bloquear Verstappen

"A equipe primeiro informou ao piloto do carro 44 (Hamilton) que o carro 1 (Verstappen) estava em uma volta rápida. Em seguida, eles enviaram outra mensagem dizendo que o carro 1 estava 'diminuindo a velocidade', quando, na verdade, o carro 1 estava sempre em uma volta de aceleração e não estava 'diminuindo a velocidade' como sugerido pela equipe. Isso fez com que o Carro 44 acelerasse e se aproximasse da linha de corrida do Carro 1 ao entrar na Curva 3", explicou o documento com a decisão dos comissários.

Hamilton admitiu que recebeu informação errada da equipe no rádio e que acabou atrapalhando Verstappen. "Estava fazendo um bom trabalho ficando longe de todos, mas aí a equipe disse que Max estava em uma volta rápida, então eu fui para a esquerda, mas eles disseram: 'Não, ele não está em uma volta rápida'. Estava fora da linha, mas com certeza o distraí", disse.

Antes mesmo do treino de classificação, Hamilton havia batido o lado direito de sua Ferrari no muro na curva do Cassino nas ruas de Monte Carlo, provocando a bandeira vermelha que antecipou o término do terceiro treino livre. Os mecânicos trabalharam rapidamente, trocando do bico do carro à suspensão traseira, e os danos não comprometeram o desempenho na classificação.

"Foi um dia exigente, mas há muitos pontos positivos a serem considerados. Sou extremamente grato à equipe por ter recuperado o carro após o TL3, o esforço deles foi extraordinário", comentou Hamilton. "Obviamente, estou decepcionado com a posição final no grid de largada, pois fiquei satisfeito com a forma como o carro se comportou. O objetivo é continuar pressionando e lutar por um resultado forte."

Além de Hamilton, Oliver Bearman e Lance Stroll foram punidos com perda de posições no grid do GP de Mônaco. O estreante da Haas caiu 10 posições por violação de bandeira vermelha durante o treino livre de sexta-feira, enquanto o piloto da Aston Martin perdeu um posto por provocar um toque em Charles Leclerc.

DECEPÇÃO