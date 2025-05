Ancelotti terá a missão de 'arrumar a casa' e buscar o hexa com o Brasil após deixar Madri

Já há algumas semanas, surgiam boatos de que o técnico estava pressionado em sua posição no Real Madrid. Neste fim de temporada, o clube caiu nas quartas de final da Liga dos Campeões, diante do Arsenal, perdeu a final da Copa do Rei para o Barcelona e ainda viu seu maior rival na liderança do Campeonato Espanhol pela maior parte da competição, encerrando com a taça. Ancelotti chegou a comentar sobre, em entrevista coletiva em abril.

"Não sei se eles se cansaram de mim", disse, referindo-se aos torcedores. "Talvez. Mas o que importa é que a pessoa mais importante não se cansou. O que pode mudar a dinâmica é se a pessoa mais importante deste clube se cansar", concluiu, citando Florentino Pérez. Dias depois, a CBF anunciou a contratação do treinador.

Como comandante da seleção mais campeã do mundo, Ancelotti terá uma missão: fazer a equipe brasileira voltar a vencer. Em Copas do Mundo, já são 23 anos sem um resultado relevante. Com exceção da Copa de 2014, em que foi derrotada na disputa de terceiro lugar, a seleção brasileira caiu nas quartas de final em todas as edições desde 2002. Na Copa América, a equipe nacional venceu em 2019, e a partir desta edição chegou à final somente em 2021.

No momento atual, o desempenho brasileiro também não está bom. Apesar de estar na quarta colocação nas Eliminatórias da Copa do Mundo, o elenco tem mais derrotas do que as demais seleções então classificadas para o mundial do próximo ano. Falhas técnicas e táticas ainda são frequentes na equipe. Não à toa o Brasil, além de ter conseguido vitórias pouco convincentes, sofreu na última Data Fifa uma de suas piores derrotas na história, contra a Argentina, que terminou em 4 a 1.

O tempo, no entanto, joga contra o técnico. Até a Copa, Ancelotti terá poucas oportunidades de ver a seleção atuando. Estão programadas apenas mais seis Data Fifa até junho do ano que vem, quando o mundial começa, e mais da metade delas serão de amistosos. O período curto é também um empecilho para que o treinador possa fazer uma análise melhor dos jogadores que atuam no País.

"Ele está lutando contra o tempo, nós estamos lutando contra o tempo para a seleção brasileira. Nós demoramos muito tempo para que pudesse escolher o treinador, escolhemos oficialmente esse treinador um ano antes da Copa do Mundo, faltando quatro jogos das eliminatórias", afirmou o bicampeão mundial Cafu, em uma entrevista na final da Kings League. "É muito pouco para o treinador conhecer melhor o futebol brasileiro."