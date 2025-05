Ancelotti se emociona em despedida do Real: 'uma honra fazer parte desta família'

Não faltou emoção no adeus do técnico Carlo Ancelotti ao Real Madrid. O treinador italiano se emocionou e levou às lágrimas os torcedores presentes no estádio Santiago Bernabéu após a vitória por 2 a 0 sobre a Real Sociedad. Nesta segunda-feira, ele assumirá o comando da seleção brasileira.

Com os olhos marejados, Ancelotti acompanhou a exibição de um vídeo nos telões do Santiago Bernabéu ao lado de seus jogadores, de 73 mil torcedores que permaneceram no estádio após a partida e de 165 mil fãs que assistiam às homenagens com exclusividade no canal oficial do clube no YouTube.

O técnico se recolheu ao fundo do banco de reservas ao menos duas vezes para secar as lágrimas com um lenço enquanto via momentos especiais ao lado de Cristiano Ronaldo, Modric e Vinícius Júnior, entre outros, e que lhe renderam 15 troféus em seis temporadas no clube da capital espanhola, incluindo três Ligas dos Campeões, três Mundiais de Clubes e dois títulos nacionais.