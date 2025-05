Alisson lamenta noite infeliz do São Paulo contra o Mirassol: 'Não encaixou'

Após a derrota para o Mirassol neste sábado que ampliou o desempenho sofrível do São Paulo no MorumBis no Brasileiro, com apenas 9 pontos conquistados em 6 partidas, o volante Alisson lamentou a noite infeliz em que o time não conseguiu colocar em prática o planejado.

"Infelizmente hoje foi uma noite que não encaixou aquilo que a gente pretendia fazer", afirmou Alisson, que ressaltou a maior posse de bola dos visitantes, ao Premiere. "Conseguiram colocar em prática o jogo deles."

Além de ver o novato na Série A ultrapassá-lo na tabela (14 contra 12 pontos), o São Paulo deve terminar a rodada novamente próximo da zona de rebaixamento do Brasileiro. "A gente entende a frustração da equipe e de todo mundo que esteve aqui hoje", afirmou o volante. O confronto no MorumBis teve público de 30.925 neste sábado.