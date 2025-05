Vini Jr se despede de Ancelotti em carta aberta: 'Mudou a minha vida como pessoa e jogador'

Um dos pilares do Real Madrid, o atacante Vini Jr recorreu a uma 'carta aberta', nesta sexta-feira, para expressar toda a sua gratidão ao técnico Carlo Ancelotti, contratado pela seleção brasileira e responsável pela sua adaptação e sucesso no clube merengue. Na postagem, o atacante revelado pelo Flamengo colocou o profissional italiano na mais alta prateleira e desejou sucesso no Brasil.

"Carta aberta a Carlo Ancelotti. Obrigado mister, por tudo. VOCÊ É O MELHOR", escreveu o jogador deixando claro a sua admiração. De origem humilde, o atacante destacou as diferenças que encontrou ao vir atuar no time mais vencedor do futebol europeu. "Desde a sua chegada, você mudou a minha vida como jogador e pessoa. Me deu confiança, me fez crescer e esteve ao meu lado em todos os momentos, dentro e fora de campo", diz parte do texto.

Juntos, atacante e treinador ajudaram a empilhar taças na sala de troféus do clube merengue. Na homenagem, as conquistas mais importantes foram lembradas pelo atleta como forma de reverência por esse convívio vencedor.