Renato Augusto se despede do Flu e indica aposentadoria: 'Encerro esse ciclo com gratidão'

Ao todo, foram 35 jogos com a camisa tricolor nesta passagem, com um gol marcado e uma assistência. A última vez em campo foi na partida com o Juventude, no último fim de semana, quando entrou no segundo tempo do empate em 1 a 1, no Alfredo Jaconi.

O Fluminense havia anunciado na segunda-feira a rescisão contratual, em comum acordo, com o jogador. Em nota oficial, o clube valorizou a trajetória do meia e destacou o título da Recopa, conquistado sobre a LDU, como marco de sua passagem.

Com a saída de Renato Augusto e uma sequência de jogos decisivos, o técnico Renato Gaúcho reforçou a necessidade de reforços. O Fluminense vive uma campanha irregular no Campeonato Brasileiro, ocupando a sétima posição com 14 pontos. No sábado, o time enfrenta o Vasco, às 18h30, no Maracanã.

Se realmente pendurar as chuteiras, Renato Augusto encerra uma carreira marcada por passagens por grandes clubes como Flamengo, Bayer Leverkusen, Corinthians e Beijing Guoan, além da seleção brasileira e inúmeros títulos.