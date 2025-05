Neymar põe em dúvida renovação com o Santos; veja como clube pretende convencê-lo

Apesar das recentes lesões do atacante e dos poucos minutos em campo, o Santos quer convencê-lo a permanecer até a Copa do Mundo de 2026. Para tanto, o clube possui algumas "cartas na manga". A diretoria deixa claro para o jogador qual foi o tamanho da importância do retorno do atleta para o clube.

Segundo apurou o Estadão, o Santos mais do que duplicou o que arrecadava com patrocínios. Outras fontes de receita também se mostram mais lucrativas, como a bilheteria dos jogos e a comercialização de produtos. Além disso, as duas partes firmaram novas parcerias e promovem reformas nas estruturas do clube.

Santos e NR Sports, empresa da família de Neymar, deram início à reforma do centro de treinamento das categorias de base, com inauguração prevista para 9 de junho de 2025. A obra, localizada dentro do CT Rei Pelé, será totalmente custeada pela NR Sports e seus parceiros, garantindo uma economia de cerca de R$ 8 milhões aos cofres do clube.

Após a eliminação para o CRB na Copa do Brasil na quinta-feira, Neymar analisou o momento do Santos e pediu esforço conjunto para o time se reabilitar no restante da temporada.

"Eu sei que comigo dentro de campo as coisas são diferentes. Em 20 ou 25 minutos, eu posso fazer a diferença. Eu sei que posso ajudar meus companheiros. Primeiro jogo que eu voltei depois de um longo tempo. Mas não pode depender só de mim. Todo mundo sabe da situação que a gente está e a gente precisa de todos os jogadores para sair dessa situação", afirmou.